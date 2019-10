Hagen

Polizei-Großeinsatz: Kontrolle bei Rocker-Halloween-Party

31.10.2019, 20:35 Uhr | dpa

Mit einem Großaufgebot kontrolliert die Polizei in Hagen Menschen und Fahrzeuge im Umfeld einer geplanten Halloween-Party im Vereinsheim eines Rockerclubs in Hagen. Man habe den Club der "Freeway Riders" besonders im Fokus, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Er sei zuletzt immer wieder auch strafrechtlich in Erscheinung getreten. Die Polizei ist mit rund 150 Beamten vor Ort. Derzeit sehe es so aus, dass der Alkoholausschank auf der Feier wegen fehlender Genehmigungen von der Stadt untersagt werde, hieß es weiter.

Die "Freeway Riders" sind Teil des Rockermilieus in Nordrhein-Westfalen. Immer wieder sind in der Vergangenheit "Bandidos" und "Freeway Riders" in NRW aneinandergeraten. Seit Mitte Oktober müssen sich vier Mitglieder der "Bandidos" in Essen vor Gericht verantworten, weil sie in der Nacht auf den 13. Oktober 2018 in Gelsenkirchen ein Mitglied der "Freeway Riders" erstochen haben sollen. Die Hintergründe sind laut Anklage unklar.