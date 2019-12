Mord im Hochhaus

Leiche mit Schussverletzungen in Wohnung in Hagen entdeckt

02.12.2019, 18:26 Uhr | dpa , t-online.de

Die Polizei hat in Hagen einen toten Mann in einer Wohnung entdeckt. Wie sich herausstellte, starb der 37-Jährige an mehreren Schüssen. Jetzt ermittelt die Mordkommission.

Ein 37-Jähriger ist in Hagen mit Schüssen getötet worden. Der Inhaber der Wohnung, in der die Polizei den Toten fand, wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.



Der 36-Jährige hatte am Sonntagmorgen einen Notruf abgesetzt und mitgeteilt, dass ein lebloser Mensch in seiner Wohnung in einer Hochhaussiedlung im Stadtteil Emst liege. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass der 37-Jährige an mehreren Schussverletzungen gestorben war.



Gegen den 36-jährigen Verdächtigen wurde am Montag Haftbefehl erlassen, berichtet der WDR. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.







Die Polizei verwies auf Nachfrage auf die Staatsanwaltschaft, die wegen eines Tötungsdelikts gegen den 36-Jährigen ermittelt. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag berichtete.



Um kein Täterwissen preiszugeben, werde man zunächst keine Angaben zum mutmaßlichen Motiv und zum vermutlichen Tathergang machen. Bislang schweigt der mutmaßliche Täter.