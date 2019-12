Zeugen gesucht

Einbruch in Hagener Kiosk in der Weihnachtsnacht

26.12.2019, 08:39 Uhr | t-online.de

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht: In Hagen wurde an Weihnachten in einen Kiosk eingebrochen. (Quelle: onw-images/imago images)

Die Weihnachtstage nutzen unbekannte Einbrecher für einen Beutezug in einem Kiosk in Hagen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In Hagen haben Unbekannte in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag in einen Kiosk einzubrechen. Der Vorfall in dem Kiosk in der Boeler Straße ereignete laut Polizei sich irgendwann zwischen 23.15 Uhr und 8.50 Uhr.

Der oder die Einbrecher verschafften sich zunächst durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Kiosk. Anschließend stahlen sie Zigarettenstangen in noch unbekannter Menge. Die Polizei in Hagen sucht jetzt nach Zeugen der Vorfalls.

Verwendete Quellen: Mitteilung der Polizei