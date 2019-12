Nach dem Fest

Hier können Sie den Weihnachtsbaum entsorgen

27.12.2019

Alte Weihnachtsbäume am Straßenrand: In Hagen können Bäume auf Schulhöfen entsorgt werden.

Weihnachten ist vorbei, viele Tannen haben deshalb ausgedient. Wohin mit den Weihnachtsbäumen? In Hagen gibt es mehrere Möglichkeiten, die Bäume zu entsorgen.

Jedes Jahr nach Weihnachten stellt sich für viele Menschen die Frage, wo sie ihren Weihnachtsbaum entsorgen können. Das geht in Hagen an vielen Stellen kostenlos, wie die Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) auf ihrer Webseite informieren.



Auch in diesem Jahr gibt es in Hagen Schulhöfe, auf denen die Bäume abgeladen werden können. Einiges gibt es jedoch dabei zu beachten: Schmuck und insbesondere Lametta müssen von den Bäumen zuvor entfernt werden. Außerdem sollten die Bäume weder kleingeschnitten, noch in Säcken verpackt abgelegt werden.



Die Schulhöfe geschlossener Schulen dürfen laut den HEB auf keinen Fall als Ablagefläche für Bäume genutzt werden. Denn an diese kommen die Mitarbeiter beim Abholen ebenfalls nicht heran.



Die Abgabe an Schulhöfen ist zudem nur vom 2. bis 6. Januar 2020 möglich, damit die Abholung den Schulbetrieb nicht stört.

Vier Annahmestellen in Hagen



Neben den Schulhöfen können Weihnachtstannen auch über den 6. Januar hinaus an vier Stellen im Stadtgebiet kostenlos entsorgt werden.



Diese befinden sich am neuen Wertstoffhof in Haspe in der Tückingstraße 2, neben der Feuerwehr Haspe/Tücking/Wehringhausen. Außerdem am Wertstoffhof in der Obernahmer Straße, in Hohenlimburg an der Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle und beim HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße.