Gefahrgut ausgelaufen

Mitarbeiter von Ordnungsamt bei Chemie-Unfall verletzt

06.02.2020, 13:08 Uhr | t-online.de, dpa

Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Hagen: In der städtischen Verwaltung ist Gefahrgut ausgetreten, Spezialkräfte rückten an. (Quelle: biky/Archivbild/imago images)

Ausgelaufenes Gefahrgut hat im Ordnungsamt in Hagen mehrere Mitarbeiter zu verletzt. Sie sollen giftiges Formaldehyd eingeatmet haben. Das Gebäude wurde zum Teil geräumt.



Die Feuerwehr Hagen ist am Donnerstagmorgen zu einem Einsatz in die Böhmer Straße ausgerückt. Offenbar ist ein Gefahrstoff in einem Verwaltungsgebäude, in dem sich auch das Ordnungsamt befindet, ausgelaufen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur sind dabei 16 Menschen leicht verletzt worden. Der WDR berichtet von 22 Verletzten, vier davon schwer.

Zu dem Vorfall ist es gekommen, als Mitarbeiter einen Raum im Ordnungsamt ausräumen wollten. Dabei ist eine alte Flasche umgefallen und zerbrochen. In ihr soll sich giftiges Formaldehyd befunden haben.

Gefahrguteinsatz: ‼‼Ganz wichtig: Es besteht KEINE Gefahr für Menschen außerhalb des Gebäudes‼‼ In sozialen Medien hat... Gepostet von Feuerwehr Hagen am Donnerstag, 6. Februar 2020

Die vier Mitarbeiter, die mit der Chemikalie zuerst in Berührung gekommen sind, sollen laut WDR die schwer Verletzten sein. Die Feuerwehr war mit Schutzanzügen im Einsatz.

Die Böhmer Straße ist im Rahmen des Einsatzes gesperrt worden. Es bestand jedoch keine Gefahr für Menschen, die durch die Straße, in der sich das Ordnungsamt befindet, gegangen sind. Es wurde eine Etage des Gebäudes geräumt, auf den anderen soll der Betrieb laut Feuerwehr weitergegangen sein.