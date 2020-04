Hoher Testbedarf

In Hagen gibt es jetzt einen Corona-Drive-In

06.04.2020, 09:52 Uhr | t-online.de

Das "Büdchen" auf dem Friedensplatz in Hagen: Hier finden ab sofort Corona-Tests via Drive-In statt. (Quelle: Stadt Hagen)

Weil es in Hagen einen hohen Bedarf an Corona-Tests gibt, eröffnet nun ein Drive-In-Zentrum. Dort können sich Patienten direkt aus dem Auto auf das Coronavirus testen lassen.

Das sogenannte "Büdchen" auf dem Friedensplatz ist das neue Zentrum für Corona-Tests in Hagen. Ab sofort können dort Patienten, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollen, mit ihren Autos vorfahren und die Abstriche durch die geöffnete Autoscheibe vornehmen lassen.

Laut Stadt hat das neue System mehrere Vorteile. So würde durch das Drive-In-System das Infektionsrisiko für alle Beteiligten gesenkt. Denn in dem alten Testzentrum in der Selbecker Straße mussten die Patienten bisher einzeln in das Gebäude geführt werden, was zudem zeitaufwendig war.

Das neue System soll, so die Hoffnung der Beteiligten, auch dazu führen, dass mehr Testungen durchgeführt werden können. Bisher sind es laut Stadt rund 100 Patienten, die sich pro Tag in Hagen auf das Coronavirus testen lassen. Eine Testung findet auch in dem neuen Drive-In-Zentrum allerdings nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Gesundheitsamt statt.