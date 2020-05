Vorletzter Platz

Hagen bei Neubauten Schlusslicht in NRW

26.05.2020, 12:19 Uhr | dpa, t-online.de

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Symbolbild): In NRW wurde im letzten Jahr viel gebaut, in Hagen allerdings nur relativ wenig. (Quelle: Oberthäuser/imago images)

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr so viele Neubauten fertig gestellt worden, wie in zehn Jahren nicht. Doch Hagen hat dazu kaum etwas beigetragen, die Stadt ist im Ranking weit abgeschlagen.



Zwar wurden in Nordrhein-Westfalen im vergangen Jahr knapp 43.000 Wohnungen in Neubauten fertiggestellt. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zu 2018 und zugleich die höchste Neubauzahl der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Landesamt am Dienstag berichtete.

Doch Hagen hat kaum einen Teil dazu beigetragen, denn in der Stadt wurden gerade mal 6,2 Wohnungen je 10.000 Einwohner fertiggestellt. Noch weniger gebaut wurde nur in Gelsenkrichen, wo 4,6 fertiggestellte Wohnungen je 10.000 Einwohner gemessen wurden. Auch in Wuppertal wurden mit einem Wert von 9,6 relativ wenige neue Wohnungen gebaut.

Die höchsten Quoten wiesen der Kreis Heinsberg (57,5), Münster (53,4) und der Kreis Euskirchen (50,9) auf. Im Landesdurchschnitt gab es 2019 eine Wohnungsbauquote von 26,1 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohner.