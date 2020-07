Hagen

Fahrer betrunken und ohne Führerschein unterwegs

19.07.2020, 11:23 Uhr | dpa

Mit mehr als drei Promille und ohne Führerschein ist am Freitagabend der Fahrer eines privaten Krankenfahrdienstes in Hagen kontrolliert worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, war die unsichere Fahrweise des 42-Jährigen einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes aufgefallen. Demnach forderte er den Mann an einer Ampel dazu auf an den Rand zu fahren und nahm ihm den Autoschlüssel ab. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Alkoholwert von über drei Promille fest.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich außerdem heraus, dass der Mann bereits seit zwei Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Nach Angaben der Polizei hatte er bei seiner Trunkenheitsfahrt keinen Patienten an Bord.