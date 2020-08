Mit Test-Projekt

Polizei ermittelt häufigste Unfallursachen in Hagen

28.08.2020, 15:11 Uhr | t-online.de

Ein Polizist regelt den Verkehr vor einer Straßensperrung (Symbolbild): Die Polizei hat in einem Projekt die Hauptunfallursachen in Hagen ermittelt. (Quelle: Patrick Scheiber/imago images)

In Hagen hat der Verkehrsdienst der Polizei in einem Projekt die Hauptunfallursachen ermittelt – mit teils überraschenden Ergebnissen.

In Hagen haben die Auszubildenden der Polizei zusammen mit dem Verkehrsdienst in einem Projekt herausgefunden, aus welchen Gründen es auf Hagens Straßen häufig kracht. So sollen Unfälle künftig leichter zu vermeiden sein.

Eine Schicht lang haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr zu ermitteln. An den beiden Kontrollstellen an der Elseyer Strße und der Preußerstraße überwachten sie am Donnerstag den Verkehr zwischen 9 und 17 Uhr.

In dieser Zeit mussten sie knapp 80 Verkehrsteilnehmer anhalten. 20 davon waren zu schnell unterwegs, 19 benutzten ihr Handy während der Fahrt. Dazu kamen einige Verstöße wegen unzureichender Ladungssicherung und ein positiver Drogentest. Überraschend: Obwohl viele Autos einen Warnton haben, waren 26 Personen nicht angeschnallt.