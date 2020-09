Häusliche Gewalt

Streit von Hagener Ehepaar eskaliert

28.09.2020, 12:19 Uhr | t-online

Polizisten von hinten (Symbolbild): In Hagen mussten Polizisten einen Wohnungsverweis gegen einen 65-Jährigen aussprechen. (Quelle: Future Image/imago images)

Der Streit eines Ehepaares in Hagen hat mit einem Polizeieinsatz geendet. Der Mann hatte seine Frau bespuckt und getreten. Er erhielt einen Wohnungsverweis.

In Hagen ist ein Streit zwischen einem 65-Jährigen und seiner Ehefrau eskaliert. Der Mann soll die Frau zunächst bespuckt und dann getreten haben, wie Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Gegen ihren Mann sprach die Polizei einen Wohnungsverweis aus. Außerdem darf er für zehn Tage nicht in die gemeinsame Wohnung zurückkehren. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.