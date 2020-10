Wegen Corona

Besuchsverbot in Hagener Krankenhäusern

23.10.2020, 10:01 Uhr | t-online

Betten auf einem Krankenhausflur (Symbolbild): Ab Mittwoch dürfen Patienten in den Krankenhäusern keinen Besuch mehr empfangen. (Quelle: teutopress/imago images)

Ab Montag gilt ein Besuchsverbot in den Krankenhäusern in Hagen. Patienten dürfen nur noch in absoluten Ausnahmefällen besucht werden.

In Hagen dürfen Angehörige ab Montag keine Besuche mehr in Krankenhäusern machen. Das haben die Häuser in einer Absprache mit der Stadt und dem Gesundheitsamt beschlossen. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen wollen die Krankenhäuser kein Risiko eingehen.

Besuche dürfen nur noch in Ausnahmefällen und mit vorheriger Absprache mit der Station stattfinden. Wie lange diese Maßnahme wirksam ist, ist bisher noch nicht bekannt.