Müllsack fliegt aus Fenster und trifft Pkw

27.01.2021, 08:58 Uhr | dpa

Er sah noch den fliegenden Müllsack: Das Auto eines 40-Jährigen ist während der Fahrt in Hagen von dem gefüllten Sack am Dach getroffen und beschädigt worden. Der Inhalt des Beutels führte die Polizei schließlich zu einer 25 Jahre alten Wurfverdächtigen, wie die Beamten am Mittwoch berichteten.

Bevor es bei dem Vorfall am Dienstagabend schepperte, beobachtete der 40-jährige Autofahrer noch, dass der Müllsack aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses flog. Der Hagener informiert die Beamten. Zunächst blieb unklar, woher genau der Sack gekommen war.

Doch im Abfall entdeckten die Ermittler Briefe samt Anschrift einer Anwohnerin. Die Verdächtige habe den Müllsack-Wurf zunächst abgestritten. Laut Polizei war sie alleine in der Wohnung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.