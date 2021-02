Hagen

Frau erstochen: Richter wollen Urteil sprechen

23.02.2021, 03:32 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter aus Hagen wollen die Richter am heutigen Dienstag das Urteil sprechen. Angeklagt ist der Ehemann der 38-Jährigen. Er hat gestanden, seine Frau am 9. Juni 2020 erstochen zu haben. Die Ärzte hatten später 49 Stich- und Schnittverletzungen gezählt. Zum Prozessauftakt am Hagener Schwurgericht hatte der 25-jährige Serbe erklärt, dass er die Kontrolle über sich verloren habe. Er sei wütend gewesen, weil ihm seine Frau nach zwei Affären nicht die gemeinsame, damals dreijährige Tochter überlassen wollte. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft wegen Mordes beantragt.