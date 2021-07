Hagen

Dienstmütze als Nest: Entenfamilie in Sicherheit

01.07.2021, 14:02 Uhr | dpa

Sechs verirrte Entenküken und ihre Mama hat die Polizei in Hagen zurück in einen Park gebracht. Für den Transport der Kleinen nutzte der Polizeioberkommissar kurzerhand seine Dienstmütze, wie die Polizei am Donnerstag über die Rettungsaktion von Mittwoch mitteilte. Die Entenfamilie war an dem Polizisten und einem Kollegen mitten in der Innenstadt vorbeigewatschelt. Damit sie nicht Gefahr liefen, von Autos überfahren zu werden, brachten die Polizeibeamten die Tiere in einen nahe gelegenen Park und entließen sie dort behutsam in die Freiheit, wie es hieß.