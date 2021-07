Hagen

Polizei findet Schießkugelschreiber bei bekifftem Autofahrer

08.07.2021, 15:46 Uhr | dpa

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei bei einem bekifften Autofahrer in Hagen einen Schießkugelschreiber sichergestellt. Die in Deutschland verbotene Waffe sei zwar nicht geladen, aber griffbereit gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Streifenwagenbesatzung hatte den Mann am Mittwoch überprüft und Cannabisgeruch festgestellt. Bei der Durchsuchung stießen sie nicht nur auf ein Tütchen mit Cannabis, sondern auch auf die Waffe in Form eines Kugelschreibers sowie auf dazugehörige Patronen.

Die Polizei erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Hageners, in der sie auf weitere scharfe Munition unterschiedlichen Kalibers stieß. Auch ein Drogentest verlief positiv.