Hagen

Nach Unfall mit drei Lkw: A1 in beide Richtungen gesperrt

06.10.2021, 15:56 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen ist die Autobahn 1 bei Hagen am Mittwochnachmittag in beide Richtungen voll gesperrt worden. Zwischen Volmarstein und Hagen-West in Richtung Dortmund fuhren ersten Erkenntnissen zufolge drei Lkw ineinander, wie eine Polizeisprecherin sagte. Im Anschluss daran sei ein Rettungshubschrauber auf der Gegenfahrbahn gelandet, weshalb beide Fahrtrichtungen gesperrt worden seien. Es gebe mindestens eine schwer verletzte Person, sagte die Sprecherin.

Wann die Sperrung der A1 wieder aufgehoben wird, war noch unklar. Laut WDR-Verkehrslage staute es sich am Nachmittag auf vier Kilometern in Richtung Dortmund.