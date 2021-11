Highlights, Glühwein, Anfahrt und Co.

Weihnachtsmarkt Hamburg 2021 – alles, was Sie wissen müssen

| t-online, vss

Es gibt mehr als eine Hand voll Weihnachtsmärkte in Hamburg, die mit vielfältigen Aktionen und Angeboten locken. Die Highlights und Corona-Regeln in einer Übersicht.

Der Historische Weihnachtsmarkt vor dem Alten Rathaus öffnet ab dem 22. November bis zum 23. Dezember 2021 seine Pforten. Er wird von Roncalli veranstaltet und findet unter dem Motto "Kunst statt Kommerz" statt.

Besucht werden kann er von Sonntag bis Donnerstag täglich von 11 bis 21 Uhr. Freitags und Samstags hat der Weihnachtsmarkt eine Stunde länger und somit von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Neben einer Spielzeuggasse wird es Kunsthandwerk und Holzschnitzereien u.a. aus Tirol zu bestaunen und zu kaufen geben. Außerdem wird es Nürnberger Lebkuchen und statt Plastik nur Kunsthandwerk und ausgefallene Geschenkideen geben. Auch ein eigener Rathausmarkt-Glühwein wird ausgeschenkt.

Die Weihnachtsparade an den vier Adventssamstagen sollten Sie sich auch nicht entgehen lassen. Ein bunter Umzug zieht dann bei fröhlicher Stimmung durch die Innenstadt. Mit dabei sind fantasievoll verkleidete Wichtel, Engel, Elfen und Rentiere sowie festliche Wagen.





Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie fällt die beliebte Weihnachtsparade an den vier Adventssonntagen in diesem Jahr aus. Die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen lassen das nicht zu.

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte können selbst entscheiden, ob sie eine 2G- oder 3G-Regeln einführen. Das hat der Senat Mitte Oktober entschieden.



Hamburger Weihnachtsmarkt: Auch in diesem Jahr locken zahlreiche Buden mit Leckereien und Handwerkskunst. (Quelle: Reiner Zensen/imago images)

Wer den Weihnachtsmarkt am Rathausmarkt erreichen möchte, der sollte am besten auf eine Fahrt mit dem Auto verzichten. Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt und die Anbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend.

Mit der U1, U2 und U3 können Sie die Haltestelle Rathausmarkt in Hamburg-Mitte anfahren. Auch wer von außerhalb kommt, kann mit dem A1 und dem RE3 durchfahren. Andere Haltestellen in der Nähe sind Rathausmarkt (Petrikirche), Jungfernstieg und Rathaus.

Noch neun weitere Weihnachtsmärkte schmücken Hamburg mit zahlreichen Lichtermeeren, vielfältigen Angeboten und haben sogar an den Feiertagen geöffnet. Und zwar folgende:

Wandsbeker Winterzauber

Weihnachtsmarkt Eimsbüttel

Weihnachtsmarkt Gerhard-Hauptmann-Platz

Weihnachtsmarkt St. Petri

Weihnachtsmarkt Winter Pride

Weihnachtsmarkt Eppendorf

Weihnachtsmarkt HafenCity

Weihnachtsmarkt Jungfernstieg

Weihnachtsmarkt Bergedorf

Eine Übersicht aller Weihnachtsmärkte in Hamburg mit dem in Altona, auf St. Pauli und Co. gibt es hier.