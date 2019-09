2. Bundesliga

DFL legt Termine bis zur Winterpause fest

26.09.2019, 15:02 Uhr | dpa

DFL hat die Spieletermine der 2. Bundesliga bis zur Winterpause festgelegt. Das einzige Flutlichtspiel eines der drei Nordclubs bestreitet der Hamburger SV am 6. Dezember gegen den 1. FC Heidenheim.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Zweitliga-Spiele bis zur Winterpause zeitgenau angesetzt. Das einzige Flutlichtspiel eines der drei Nordclubs bestreitet der Hamburger SV am 6. Dezember gegen den 1. FC Heidenheim. Danach stehen für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking noch die Auswärtspartien beim SV Sandhausen am 15. Dezember sowie bei Darmstadt 98 am 21. Dezember auf dem Programm.







Der FC St. Pauli tritt am 8. Dezember bei Jahn Regensburg an und bestreitet am 14. sowie 21. Dezember Heimspiele gegen Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld. Holstein Kiel spielt zuhause gegen den VfL Osnabrück (7. Dezember) sowie auswärts gegen den 1. FC Nürnberg (15. Dezember) und Sandhausen (22. Dezember).