LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Hamburg will Hockey-WM der Frauen austragen

30.09.2019, 16:22 Uhr | t-online.de

Zwei Hockeyspielerinnen auf dem Feld: Hamburg will die Hockey-WM 2022 austragen. (Quelle: Archivbild/Focus Images/imago images)

Egal ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der Hamburger Profi-Boxer Sebastian Formella ist bei der Gala "Herqul German Boxing Awards" am Sonntagabend in der Hansestadt als "Boxer des Jahres" geehrt worden. Der 25 Jahre alte Profi ist Weltmeister im Boxen des Verbandes IBO im Weltergewicht und hat seine bisherigen 21 Kämpfe allesamt gewonnen. Auch sein Trainer wurde geehrt. Mehr dazu hier.

Hamburg bewirbt sich um die Hockey-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2022. Das haben der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Hansestadt am Montag bekanntgegeben. Eine Frauen-WM auf deutschem Boden fand zuletzt 1976 im Westteil Berlins statt. Das sind die Länder, gegen die Deutschland antritt:

Auch im dritten Anlauf binnen eines Jahres konnte der Hamburger SV gegen Jahn Regensburg nicht gewinnen. Der Abstand zu Tabellenführer VfB Stuttgart beträgt derzeit drei Punkte.



Dieter Hecking: Der Trainer des Hamburger SV muss das Remis gegen SSV Jahn Regensburg akzeptieren. (Quelle: Zink/imago images)



Nach dem 2:2 gegen Regensburg propagierte Dieter Hecking die neue Bescheidenheit an der Elbe. "Als HSV musst du es auch einmal akzeptieren, hier nur mit einem Punkt wegzufahren," sagte der Trainer. Der Aufstieg bleibt das Ziel.

Zum Spielbericht geht es hier.

Hallo und Herzlich Willkommen an diesem Montag. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.