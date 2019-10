LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV-Trainer Dieter Hecking kritisiert Fußballer-Gehälter scharf

08.10.2019, 10:59 Uhr | t-online.de

HSV-Trainer Dieter Hecking: Der Chef-Coach der Hamburger kritisiert die hohen Gehälter in der Branche. (Quelle: Philipp Szyza/imago images)

St. Pauli-Ersatztorwart Svend Brodersen hatte sich im Training das Schlüsselbein gebrochen und ist Anfang der vergangenen Woche operiert worden. Für ihn gibt es jetzt Ersatz: Der Verein hat Korbinian Müller bis zum Saisonende verpflichtet. Der 28-Jährige hatte in der vergangenen Spielzeit vornehmlich für die Regionalliga-Mannschaft der Hamburger gespielt. Bei den Profis saß Müller drei Mal auf der Reservebank. Mal schauen, wie es jetzt für ihn läuft. Spielt wieder für den FC St. Pauli: Torhüter Korbinian Müller. Foto (Archiv): Daniel Maurer. Foto: Daniel Maurer/dpa.

"Die Gehälter sind zu hoch. Ablösesummen sind zu hoch. Das ist in Deutschland schwer zu verkaufen", sagte Dieter Hecking, Trainer des Hamburger SV, bei der Veranstaltung "Sport trifft Politik". "Mit ein bisschen weniger könnten wir sehr gut leben." Allerdings gibt es auch Ausnahmen, findet Hecking. Mehr dazu lesen Sie hier...

