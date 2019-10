LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Alle aktuellen Sport-News aus Hamburg

08.10.2019, 09:01 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

"Die Gehälter sind zu hoch. Ablösesummen sind zu hoch. Das ist in Deutschland schwer zu verkaufen", sagte Dieter Hecking, Trainer des Hamburger SV, bei der Veranstaltung "Sport trifft Politik". "Mit ein bisschen weniger könnten wir sehr gut leben." Allerdings gibt es auch Ausnahmen, findet Hecking. Mehr dazu lesen Sie hier...

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.