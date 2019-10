LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV testet gegen Eintracht Braunschweig

10.10.2019, 10:10 Uhr | t-online.de

Ewerton blickt dem Ball hinterher: Der Hamburger will gegen Eintracht Braunschweig spielen. (Quelle: Michael Schwartz/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der HSV bestreitet heute ein Freundschaftsspiel gegen Eintracht Braunschweig. Anpfiff für die Partie gegen den BTSV ist um 17.30 Uhr.

Transfer Ewerton soll zum ersten Mal für die Hamburger zum Einsatz kommen. Der Brasilianer hatte bisher mit Verletzungspech zu kämpfen. Diese Woche hat er sich aber wieder im Training voll eingebracht.



Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.