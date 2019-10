LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Cenk Sahin vom FC St. Pauli wegen Insta-Post in der Kritik

11.10.2019, 18:22 Uhr | t-online.de

Ultras des FC St. Pauli fordern in einem offenen Brief die Entlassung von Profi Cenk Sahin. Er hatte sich in einem Instagram-Posting zur umstrittenen türkischen Militäroffensive in Syrien geäußert, wie "Spiegel Online" zunächst berichtet hatte. Sahin soll sich darin mit dem türkischen Militär solidarisiert haben.

Auf seiner Webseite distanzierte sich der FC St. Pauli klar von Sahins Beitrag, der "mit den Werten des Vereins nicht vereinbar" sei.



Der FC St. Pauli nutzt die Punktspiel-Pause in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem Testspiel gegen SV Werder Bremen. Freitagabend um 18.30 Uhr erwartet die Fans im Millerntorstadion in Hamburg ein echtes Nord-Duell. Mehr dazu hier...

Er sollte der Leistungsträger der Hamburg Towers werden, doch nun hat sich der Basketball-Club vom Profi Kahlil Dukes vorzeitig getrennt. Der US-Amerikaner sei "aus sportlichen Gründen freigestellt worden", teilte der Verein mit.

Auf Instagram bedankten sich die Towers bei dem 24-Jährigen und wollen bald einen Nachfolger präsentieren.

Kahlil Dukes am Ball: Auf Instagram gab der Club seine Trennung vom Basketballprofi bekannt (Quelle: instagram.com/hamburgtowers)



Kurze Verschnaufpause: Nach dem gestrigen Testspiel gegen Eintracht Braunschweig steht heute Vormittag für die Fußball-Profis des Hamburger SV offenbar eine lockere Einheit an:

Am Ende des Testspiels zwischen HSV und Eintracht Braunschweig stand es 2:2. Die Partie gegen den Drittligisten war vor allem für einen ein Belastungstest: Neuzugang Ewerton. Der Brasilianer kam nach überstandener Verletzung voll zum Einsatz – mehr im Spielbericht vom Hamburger SV...

Die Highlights vom gestrigen HSV-Testspiel gibt es im YouTube-Video:

