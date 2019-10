LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV kommt über ein Unentschieden nicht hinaus

11.10.2019, 10:19 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Kurze Verschnaufpause: Nach dem gestrigen Testspiel gegen Eintracht Braunschweig steht heute Vormittag für die Fußball-Profis des Hamburger SV offenbar eine lockere Einheit an:

Moin aus dem Volkspark 👋🏻 Hier beginnt das Auslaufen nach dem Testspiel gegen Eintracht Braunschweig 🏃🏻‍♂️ #nurderHSV #Training pic.twitter.com/DxpOlY6uwq — Hamburger SV (@HSV) October 11, 2019

Am Ende des Testspiels zwischen HSV und Eintracht Braunschweig stand es 2:2. Die Partie gegen den Drittligisten war vor allem für einen ein Belastungstest: Neuzugang Ewerton. Der Brasilianer kam nach überstandener Verletzung voll zum Einsatz – mehr im Spielbericht vom Hamburger SV...

Die Highlights vom gestrigen HSV-Testspiel gibt es im YouTube-Video:

