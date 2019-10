Der Sport-Dienstag im Live-Blog

Nach Rauswurf bei FC St. Pauli trainiert Cenk Sahin in Istanbul

15.10.2019, 17:56 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Der ehemalige HSV-Profi und Kapitän der Rothosen lobte in einem Interview die Arbeit des aktuellen HSV-Trainers Dieter Hecking. Er sagte gegenüber der "Mopo", dass sein ehemaliger Verein "zu 100 Prozent aufsteigen" wird.

Der Hamburger Fußball-Verband will Nachahmer des türkischen Fußball-Profis Cenk Tosun nicht tolerieren. Ein Salut-Jubel, wie ihn Tosun im Länderspiel gegen Albanien gezeigt hatte, könne Verfahren vor dem Sportgericht nach sich ziehen. Was der Hintergrund ist, lesen Sie hier...

Nachdem sich der FC St. Pauli von Cenk Sahin getrennt hat, hat der Profi offenbar einen neuen Klub gefunden, berichtet der NDR. Zumindest zum Training hält sich der Türke in Istanbul bei Basaksehir FK auf.

Der St.-Pauli-Spieler Christian Conteh soll einen neuen Vertrag bekommen, berichten die Kollegen der "Mopo". Conteh hat zwar bis 2021 bei FC St. Pauli unterschrieben. Der Vertrag sei aber finanziell noch im Bereich der Regionalliga. Das will der Verein nun ändern.

Christian Conteh: Der Spieler des FC St. Pauli soll einen neuen Vertrag bekommen. (Quelle: Picture Point LE/imago images)

"Hamburg war meine zweite Heimat", soll der ehemalige HSV-Profi Rafael van der Vaart gesagt haben. Der Niederländer hat in Hamburg einen bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht nur sportlich. Über den emotionalen Abschied des HSV-Stars hat t-online.de-Sportredakteur Noah Platschko geschrieben...



Vom Abschiedsspiel für "Rafa" haben die Hamburger nun ein Highlight-Video gemacht:

Wer schon immer mal den HSV besuchen wollte, hat etwa in den Herbstferien die Chance – bis zum 20. Oktober bietet der Hamburger SV mehrmals täglich Stadionführungen an.

Die Hamburger Herbstferien sind in vollem Gange ✌



Wer sich dieser Tage gern mal im #Volksparkstadion umsehen möchte, der kann das bis zum 20. Oktober täglich um 11, 12, 13, 14 und 16 Uhr bei unseren Rundgängen tun 👉https://t.co/05aFEWWLqy



Kommt vorbei! #nurderHSV pic.twitter.com/2xRKLNUFxW — Hamburger SV (@HSV) October 14, 2019

