LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Hoffnung für HSV-Kapitän Aaron Hunt

16.10.2019, 09:49 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der HSV-Kapitän Aaron Hunt hatte sich bei der Partie gegen Fürth eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Wie die Kollegen der "Bild" berichten, bangt er nun um seinen Einsatz im Spiel gegen Bielefeld am Montag. Für ihn werde es ein "Rennen mit der Zeit". Immerhin: Am Dienstag wurde er wieder beim Training mit dem Reha-Coach auf dem Platz gesichtet.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie über das Sportgeschehen in Hamburg auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einfach einen Kommentar unter dem Artikel da.