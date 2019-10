LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Piotr Trochowski trainiert wieder beim HSV

17.10.2019, 09:59 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Die dritte Mannschaft des Hamburger SV hatte gestern Abend einen prominenten Trainingsgast: Ex-HSV-Profi Piotr Trochowski nahm am Training teil. Trochwski spielte von 2005 bis 2011 für die erste Mannschaft der Rothosen. Ob der inzwischen 35-Jährige heute noch das Zeug für höhere Aufgaben hat, ist nicht überliefert. Den Jungs in der dritten Mannschaft des HSV scheint es aber offensichtlich viel Spaß gemacht zu haben:

Prominenter Trainingsgast! Heute durften wir Ex-HSV-Profi Piotr Trochowski (Bild Mitte) beim Training begrüßen. Eine coole Aktion für die gesamte Mannschaft! Komm doch gerne wieder, Troche 😉 Gepostet von Hamburger SV III am Mittwoch, 16. Oktober 2019

Die Rugby-Frauen des FC St. Pauli haben die Aufstellung für das Bundesligaspiel gegen die Rugby Ruckoons aus Dortmund bekanntgegeben. Stattfinden wird das Spiel am Sonntag, auswärts in Dortmund. Los geht's um 12 Uhr. Wir drücken die Daumen!

Und hier folgt direkt unsere Aufstellung für das Bundesligaspiel gegen die @rugby_ruckoons #rugby #fcsp #fcsprugby #hamburgrugby Gepostet von FC St. Pauli Rugby Frauen am Mittwoch, 16. Oktober 2019

