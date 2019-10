LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV-Trainer Hecking: "Bielefeld ist die beste Zweitliga-Mannschaft"

21.10.2019, 10:48 Uhr | t-online.de

HSV-Trainer Dieter Hecking beim Training: Am Abend muss ein Sieg gegen Arminia Bielefeld her. (Quelle: Michael Schwarz/imago images)

Nach dem bitteren 1:0 gegen Darmstadt 98 am Samstag bereitet sich St. Pauli nun auf das nächste Spiel vor und startet in die neue Trainingswoche. Am Sonntag sind die Hamburger zu Gast beim 1. FC Heidenheim.



Nach dem bitteren 1:0 gegen Darmstadt 98 am Samstag bereitet sich St. Pauli nun auf das nächste Spiel vor und startet in die neue Trainingswoche. Am Sonntag sind die Hamburger zu Gast beim 1. FC Heidenheim.

Auf Twitter gratuliert der HSV seinem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Frank Wettstein sowie dem Nachwuchscoach und Ex-Profi Rodolfo Cardoso zum Geburtstag. Da schließen wir uns gerne an: Alles Gute!

Gleich zwei HSVer feiern heute ihren Ehrentag!



Auf Twitter gratuliert der HSV seinem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Frank Wettstein sowie dem Nachwuchscoach und Ex-Profi Rodolfo Cardoso zum Geburtstag. Da schließen wir uns gerne an: Alles Gute!

Der Tabellenführer HSV ist am heutigen Abend zu Gast beim Tabellendritten Arminia Bielefeld. Die Hamburger reisen mit ordentlich Respekt an. Denn für HSV-Trainer Dieter Hecking ist Bielefeld die "beste Zweitliga-Mannschaft des Jahres 2019" und könnte, wenn das Team gewinnt, die Hamburger vom 1. Platz stoßen. Hecking muss leider auf Kapitän Aaron Hunt verzichten, der wegen muskulärer Probleme nicht fit ist. Mehr dazu lesen Sie hier ...

