HSV holt Punkt gegen Arminia Bielefeld

22.10.2019, 08:20 Uhr | t-online.de

Hamburgs Narey beim Schussversuch: In der ersten Halbzeit vergab der HSV viele uassichtsreiche Chancen. (Quelle: Jan Huebner/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Beim gestrigen Spiel der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV den Ausbau seiner Tabellenführung verpasst. Mit einem Unentschieden gingen die Hamburger gegen Arminia Bielefeld aus der Partie. Besonders in der Halbzeit nutzte der HSV seine Chancen nicht, in der Schlussphase trennte sie nur die Latte vom Siegtreffer. Zum Abschluss des 10. Spieltags war dann ein 1:1 (0:0) drin. Den kompletten Spielbericht gibt's hier.

