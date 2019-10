LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Star-Astrologin prophezeit Schicksalsjahr für HSV

24.10.2019, 09:16 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Wenn es nach der Star-Astrologin Elizabeth Teissier geht, wird 2020 für den Hamburger SV ein Schicksalsjahr. Das verriet sie den Kollegen der "Bild". Ihre Prophezeiung für die Rothosen: "Der HSV steigt wie der Phoenix aus der Asche wieder auf".



