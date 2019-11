LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV-Profi Khaled Narey soll Josha Vagnomon ersetzen

01.11.2019, 09:19 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss den Rest der Hinrunde auf Abwehrtalent Josha Vagnoman verzichten. Der 18-Jährige habe sich einen Bruch des Fußwurzelknochens zugezogen, teilte der Verein mit. Das habe eine eingehende Untersuchung ergeben. Nun soll Khaled Narey den Verletzten ersetzen.



Nareys Stammposition ist eigentlich in der Offensive. In seiner Zeit in Fürth und danach auch beim HSV hat der 25-Jährige allerdings auch schon mehrfach als Rechtsverteidiger gespielt. Er muss beim kommenden Spiel nun auch rechts in der Abwehr liefern.

