Martin Harnik fällt beim HSV länger aus

Schlechte Nachrichten für alle HSV-Fans: Die Verletzung von Stürmer Martin Harnik ist offenbar schlimmer als gedacht. Harnik musste seinen Einsatz beim Spiel gegen Wehen Wiesbaden wegen Muskelproblemen kurzfristig absagen. Jetzt wurde bei einer erneuten Untersuchung eine Zerrung festgestellt, teilte der HSV mit. Harnik fällt damit höchstwahrscheinlich auch für das Spiel gegen Kiel am kommenden Wochenende aus.

Leider gibt es negative Neuigkeiten über die Verletzung von Martin #Harnik. Der Stürmer wird am Sonnabend im Ligaspiel gegen Holstein Kiel aufgrund einer Oberschenkelzerrung ausfallen.



Gute Besserung, Martin!

Es war ein Gerücht, das in der HSV-Kabine offenbar für viel Erheiterung sorgte. Sonny Kittel stehe kurz vor seinem Länderspieldebüt für die polnische Nationalmannschaft, vermeldete die polnische Sportzeitung "Przeglad Sportowy" letzte Woche. Kittel selbst dementierte das Gerücht aber inzwischen, berichtet das "Hamburger Abendblatt". "Ich selbst hatte noch nie Kontakt zum polnischen Verband", erklärte Kittel demnach. Mal schauen, ob das auch in Zukunft so bleibt.

Beim FC St. Pauli lässt man die Woche erstmal etwas ruhiger angehen. Bevor morgen die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Bochum beginnt, haben die Spieler heute einen Tag frei.

Zum Geburtstag hätte er sich wahrscheinlich einen Sieg am Wochenende gegen Wehen Wiesbaden gewünscht. Daraus wurde nix – trotzdem feiert Marcel Jansen heute Geburtstag.



Wir gratulieren unserem Präsidenten herzlich zum 34. Geburtstag

