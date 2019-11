Der Sport-Dienstag im Live-Blog

HSV erfüllt bedürftigen Kindern Weihnachtswünsche

05.11.2019, 19:39 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Bis morgen, wir wünschen einen schönen Abend!



Bereits zum 12. Mal erfüllt der Hamburger SV in diesem Jahr beim "Hamburger Weg Weihnachtstag" die Weihnachtswünsche von bedürftigen Kindern und Jugendlichen. Insgesamt 846 Wünsche von zwölf Hamburger Institutionen sind bislang für die Aktion beim HSV eingegangen. Die Wünsche werden am 21. und 22. November bei mehreren Partnern an Weihnachtsbäume gehangen. Ab dem 26. November kann man sich dann einen der Wunschzettel nehmen und zum Wunscherfüller werden. Die Übergabe der Geschenke findet am 10. Dezember 2019 im Volksparkstadion statt. Alle Infos zu der Aktion gibt es hier...

Einen echten Paulianer können ein paar Tropfen von oben natürlich nicht erschüttern: Die Kicker des FC St. Pauli stehen heute trotz des schlechten Wetters auf dem Trainingsplatz.



Im strömenden Hamburger Regen bereiten sich die #Kiezkicker auf den VfL Bochum vor! 🌧#fcsp pic.twitter.com/E3XFByRIHj — FC St. Pauli (@fcstpauli) November 5, 2019

Heute ist ein ganz besonderer Tag für alle HSV-Fans: Uwe Seeler feiert seinen 83. Geburtstag. Gesundheitlich war "Uns Uwe" in den letzten Jahren ja immer mal wieder etwas angeschlagen. Also wünschen wir zum Ehrentag vor allem Gesundheit!

Herzlichen Glückwunsch, Uwe Seeler! 🎂🎉 HSV-Legende Uwe Seeler feiert heute seinen 83. Geburtstag. Wir gratulieren "Uns... Gepostet von HSV Supporters Club am Dienstag, 5. November 2019

Moin Hamburg! Auch heute halten wir Sie in unserem Sport-Live-Blog wieder über alles auf dem Laufenden, was Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.