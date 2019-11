LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

"Es ist immer wieder schön, bei den Jungs zu sein"

06.11.2019, 09:32 Uhr

Jan Gyamerah: Der HSV-Spieler arbeitet derzeit an seinem Comeback. (Quelle: Michael Schwarz/imago images)

In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der HSV-Profi Jan Gyamerah arbeitet nach seiner schweren Verletzung an seinem Comeback. Der Spieler hatte sich Mitte September im Training das Wadenbein gebrochen. Seitdem fällt er aus. Einmal die Woche ist er bei der Mannschaft, erzählt der Spieler im Video, wenn auch nur, um sich beim medizinischen Team behandeln zu lassen...

Guten Morgen, Sportsfreunde! Hier finden Sie heute wieder alle News, die Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.