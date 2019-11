LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

St. Pauli empfängt VfL Bochum

08.11.2019, 15:42 Uhr | t-online.de

Torjubel bei Dimitrios Diamantakos beim Spiel gegen den KSC: Gelingen ihn für St. Pauli am Freitagabend auch zwei Tore? (Quelle: Claus Bergmann/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und die Stadt Hamburg sind mit ihrer Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2022 der Frauen gescheitert. Wie der Weltverband FIH am Freitag mitteilte, werden Spanien und die Niederlande das Turnier gemeinsam ausrichten.

"Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren", sagte DHB-Präsidentin Carola Meyer. "Unser Sport und insbesondere das Damenhockey in Deutschland hätte durch die Ausrichtung der WM einen immensen Schub erhalten."

Pauli-Verteidiger Florian Carstens wird heute 21 Jahre alt. Sein Verein gratuliert und wünscht alles Gute. Da schließen wir uns gerne an!

Herzlichen Glückwunsch, Florian #Carstens! 🎈



Unser Verteidiger feiert heute seinen 2️⃣1️⃣. Geburtstag. Wir wünschen Dir alles Gute und einen schönen Tag, Flo! 🎉#fcsp | #HappyBirthday pic.twitter.com/bHajGtmd0P — FC St. Pauli (@fcstpauli) November 8, 2019

Das Nordderby HSV gegen Holstein Kiel im Holstein-Stadion am Samstag ist bereits ausverkauft, 1.600 Fans aus Hamburg werden erwartet. Die Tageskassen werden morgen deshalb nicht öffnen.

Das Ziel ist für den Tabellenführer klar: Drei Punkte gegen Kiel sollen es werden.

Morgen geht's endlich los! Voller Fokus auf die drei Punkte. ⚽💯#KSVHSV #nurderHSV pic.twitter.com/IK4R4p9PIF — Rautenperle - NUR DER HSV (@rautenperle) November 8, 2019

St. Pauli empfängt am Abend den Vfl Bochum. Los geht es um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion.

