LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Aaron Hunt könnte Verletzungspause bald überstanden haben

14.11.2019, 11:29 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Während seine Kollegen am Mittwoch beim Mannschaftstraining schwitzen, trainierte Aaron Hunt auf dem Nebenplatz mit dem Reha-Coach. Der HSV-Star erholt sich gerade von einer Oberschenkelzerrung. Der "Bild"-Zeitung sagte er, er hoffe, ab Montag wieder voll einsatzfähig zu sein...

Der Hamburger SV erinnert heute an den vor 27 Jahren verstorbenen Ernst Happel, der als Trainer mit dem HSV zwei Meistertitel, einen DFB-Pokal und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister holte.

Heute ist der Todestag eines ganz großen HSVers: Vor 27 Jahren verstarb Ernst #Happel, der als Rothosen-Trainer zwei Meistertitel, einen DFB-Pokal-Erfolg und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister feierte 🏆



Ruhe weiterhin in Frieden, lieber Ernst 🙏 #nurderHSV pic.twitter.com/DQ6T3vUqN4 — Hamburger SV (@HSV) November 14, 2019

Willkommen zurück im Sport-Blog! Hier finden Sie heute wieder alle News, die Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.