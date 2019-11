LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

HSV gewinnt Testspiel gegen Aalborg BK aus Dänemark

14.11.2019, 17:43 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Wie der Club mitteilte, schloss die HSV Fußball AG das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Fehlbetrag von 8 Millionen Euro ab. Im Vorjahr hatte der Verlust bei 5,8 Millionen Euro gelegen. Die Verluste fielen in der ersten Saison nach dem Bundesliga-Abstieg allerdings geringer als befürchtet aus...

Der Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Aalborg BK gewonnen. Den Treffer zum 1:0-Sieg am Donnerstag erzielte Bobby Wood schon in der neunten Spielminute. Die Partie kam kurzfristig zustande und fand auf dem Trainingsgelände am Volksparkstadion statt. Was Coach Dieter Hecking damit bezwecken wollte, lesen Sie hier..

Der ehemalige Boxweltmeister Jürgen Brähmer steigt drei Tage vor Weihnachten in den Ring. Der 41 Jahre alte Supermittelgewichtler aus Schwerin ist am 21. Dezember im Kreuzfahrt-Center Hamburg-Altona Hauptkämpfer bei der Premiere der Boxreihe "German Edition". Wer sein Gegner wird, ist noch nicht bekannt...

Der HSV strebt ein Stadionverbot gegen einen Fan an, der beim letzten Bundesligaspiel der Hanseaten am 12. Mai 2018 gemeinsam mit etwa 50 anderen Vermummten Pyrotechnik gezündet hatte. Der 24-Jährige war für die Aktion beim 2:1 über Borussia Mönchengladbach vom Amtsgericht Hamburg-Altona zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro verurteilt worden. Auch der HSV musste damals eine beachtliche Summe für das Vergehen an den DFL abtreten...

Zehn norddeutsche Sportvereine erhalten in diesem Jahr das "Grüne Band". Der Nachwuchsförderpreis des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist mit 5.000 Euro dotiert. Auch der Eimsbütteler Turnverband und seine Floorball-Abteilung werden ausgezeichnet. Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste wird den Preis am 20. November im Hamburger Volksparkstadion überreichen.

Während seine Kollegen am Mittwoch beim Mannschaftstraining schwitzen, trainierte Aaron Hunt auf dem Nebenplatz mit dem Reha-Coach. Der HSV-Star erholt sich gerade von einer Oberschenkelzerrung. Der "Bild"-Zeitung sagte er, er hoffe, ab Montag wieder voll einsatzfähig zu sein...

Der Hamburger SV erinnert heute an den vor 27 Jahren verstorbenen Ernst Happel, der als Trainer mit dem HSV zwei Meistertitel, einen DFB-Pokal und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister holte.

Heute ist der Todestag eines ganz großen HSVers: Vor 27 Jahren verstarb Ernst #Happel, der als Rothosen-Trainer zwei Meistertitel, einen DFB-Pokal-Erfolg und den Gewinn des Europapokals der Landesmeister feierte 🏆



Ruhe weiterhin in Frieden, lieber Ernst 🙏 #nurderHSV pic.twitter.com/DQ6T3vUqN4 — Hamburger SV (@HSV) November 14, 2019

Willkommen zurück im Sport-Blog! Hier finden Sie heute wieder alle News, die Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.