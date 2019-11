LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

"Sehe Reha-Coach fast öfter als meine Frau"

18.11.2019, 10:46 Uhr | t-online.de , ags

Montag ist kein gewöhnlicher Tag für den HSV-Kapitän Aaron Hunt. Nach längerer Verletzungspause kehrt der Profi endlich wieder ins Teamtraining zurück. Dafür hat er unermüdlich gearbeitet, auch wenn es nicht immer einfach gewesen ist, erzählte der Fußballspieler im Interview mit der "Bild-Zeitung". Die Liebe zum Fußball treibe ihn immer wieder an, sich zurückzukämpfen. Eine besondere Stütze für Hunt sind seine Familie und sein Reha-Trainer gewesen, wie er verrät. Teils habe er mit seinem Trainer mehr Zeit verbracht, als mit seiner Frau.

