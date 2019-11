LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Ewerton muss wohl weiter auf HSV-Debüt warten

19.11.2019, 12:57 Uhr | t-online.de , ags

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Der FC St. Pauli wird ein Winter-Trainingslager in Spanien absolvieren. Vom 12. bis zum 20. Januar werde die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay einen Teil der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Nähe von Valencia absolvieren, teilte der Verein am Dienstag mit. Für die Zeit sind auch zwei Testspiele geplant. Gegner, Ort und genauer Zeitpunkt stehen noch nicht fest.

Endlich sollte er ran, wenn auch nur in der Zweiten Mannschaft: HSV-Neuzugang Ewerton war für die Partie des HSV gegen Hannover 96 II am Mittwoch gesetzt. Es sollte das HSV-Debüt des Brasilianers in einem Pflichtspiel werden. Doch die Partie ist nun abgesagt worden, wie die Kollegen der "Mopo" berichten. Der Grund: Wegen starken Regenfällen sei der Platz nicht bespielbar.

Die Kollegen vom "Kicker" haben sich angeschaut, welche Zweit-Liga-Profis eigentlich an ihrem Geburtsort spielen. So viel vorab: Tatsächlich sind einige Spieler von HSV und St. Pauli auch in Hamburg geboren. Wissen Sie, um wen es sich handelt?

Die Auflösung: Die St. Pauli-Spieler Christian Joe Coneth, Svend Brodersen und Jan-Philipp Kalla sind gebürtige Hamburger.

Beim HSV sind es sogar vier Spieler, die in Hamburg geboren worden sind: Josha Vagnoman, Jonas David, Stephan Ambrosius und Martin Harnik. Hätten Sie es gewusst?

Der ehemalige HSV-Spieler und heutige Trainer der HSV-U16 Bastian Reinhardt feiert heute seinen 44. Geburtstag. Sein Verein gratuliert ihm dazu herzlich – und wir schließen uns da gerne an.

#HappyBirthday, Bastian #Reinhardt 💐 Der 180-fache Rothosen-Akteur und aktuelle Trainer unserer U16 begeht heute seinen 44. Jahrestag 🎁 Wir wünschen dir alles Gute für das neue Lebensjahr, lieber Basti 🍀 #nurderHSV pic.twitter.com/tW1jmHY4tl — Hamburger SV (@HSV) November 19, 2019

Willkommen zurück im Sport-Blog! Hier finden Sie heute wieder alle News, die Sie zum Hamburger Lokalsport wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.