Adrian Fein wieder beim HSV-Training in Hamburg dabei

20.11.2019, 16:09 Uhr | t-online.de

Adrian Fein im Spurt: Der HSV-Profi trainiert wieder in Hamburg.

Beim HSV-Training am Mittwoch waren auch wieder die beiden Profis Adrian Fein und Jonas David am Start. Die Spieler kehrten nach ihren Einsätzen für den DFB zur Mannschaft in Hamburg zurück.

Der FC Erzgebirge Aue hat den Ruf, ein "Angstgegner" des FC St. Pauli zu sein. Von 17 Duellen haben die Hamburger nur zwei gewinnen können. Trainer Jos Luhukay glaubt trotzdem nicht an einen psychologischen Nachteil der Kiezkicker für die kommende Partie. Dafür spricht seine persönliche Bilanz gegen Aue: Denn gegen kein anderes Team hat er so viele Siege eingefahren, schreiben die Kollegen der "Mopo"...

HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein hat den neunten negativen Jahresabschluss der Fußball AG des Hamburger SV hintereinander und die aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe von 91 Millionen Euro relativiert: "Das ist keine dramatische Zahl". Den Grund für seine Gelassenheit schildert er hier...

In einer Twitter Frage-Antwort-Runde hat sich HSV-Profi Christoph Moritz am Dienstag den Fragen der Fans gestellt. Einer wollte etwa wissen, wer der "größte Spaßvogel" in der Mannschaft ist. Laut Moritz ist Tim Leibold "immer für einen dummen Spruch zu haben". Der HSV-Spieler klärte auch auf, wer sich im Team vegetarisch ernährt... aber lesen Sie selbst!

Los geht's ⚡️⚡️ Chris #Moritz steht in der kommenden halben Stunde im Twitter Q&A für eure Fragen bereit ⁉️⁉️ #nurderHSV #FragChris pic.twitter.com/f36lSVkuQp — Hamburger SV (@HSV) November 19, 2019

