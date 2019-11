Der Sport-Dienstag im Live-Blog

FC St. Pauli macht 1,5 Millionen Euro Gewinn

26.11.2019, 18:08 Uhr | t-online.de

Waldemar Sobota beim Eckball: Der FC St. Pauli schließt das Jahr mit einem Plus ab. (Quelle: Oliver Ruhnke/imago images)

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.



Beim Adventskalender des Hamburger SV hat es erneut eine Panne gegeben. Einer Lieferung wurde ein falsches Fan-Poster beigelegt. Nach einem Bericht der "Bild" handelt es sich um ein Poster von Hansa Rostock...

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage des Sportnachrichtendienstes SID bestätigte, hat der Kontrollausschuss die Verhängung einer Geldstrafe von 250.000 Euro an den HSV sowie von 180.000 Euro an die Platzherren beantragt. Den Hintergrund können Sie hier nachlesen...

Der FC St. Pauli hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Gewinn abgeschlossen. Wie das "Hamburger Abendblatt" am Dienstag berichtete, soll das Plus bei 1,5 Millionen Euro liegen. Der FC St. Pauli schreibt seit acht Jahren regelmäßig schwarze Zahlen...

Die Basketballer der Hamburg Towers stehen in der BBL derzeit nur auf dem vorletzten Platz. Umso mehr brauchen sie jetzt die Unterstützung ihrer Fans. Wer die Hamburger supporten will, kann sich ab 14 Uhr sein Ticket für die Spiele der Rückrunde sichern:



Feuerwerk, Pyrotechnik, Spielunterbrechung: Das Hamburger Derby zwischen dem HSV und St. Pauli im September artete aus. Und das wird teuer: Die Vereine müssen offenbar 200.000 (St. Pauli) beziehungsweise 250.000 Euro (HSV) zahlen, berichtet die "Bild".



Bengalofeuer im Fussballstadion: Für Pyrotechnik der Fans müssen der HSV und St. Pauli vermutlich Rekordstrafen zahlen.



Strafen in dieser Größenordnung wurden bisher noch nicht verhängt. Mehr dazu lesen Sie hier...

