Der Sport-Montag im Live-Blog

HSV-Spieler Kittel hat aus langen Verletzungspausen gelernt

02.12.2019, 18:00 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Zum Start in die Meisterrunde hat der Hamburger Handball-Nachwuchs mit einem 34:29 das Spiel gegen Leipzig für sich entschieden. Die Hamburger kamen viel besser ins Spiel als die Gäste vom SC DHfK und setzten sich schon nach 6 Minuten mit 4:0 ab. Dieser Blitzstart verschaffte den HSVH-Talenten den entscheidenden Vorteil, denn Leipzig kam zwar wieder heran, kam aber in der ersten Halbzeit unter anderem aufgrund mehrere starker Paraden von Keeper Jona Brüggmann nicht über einen Zwei-Tore-Rückstand bei 11:9 und 13:11 hinaus.

Der Hamburger SV trainiert wieder. Gute Nachrichten: Aaron Hunt hat seine Grippe auskuriert und steht wieder auf dem Platz.



Trainingsauftakt beim #HSV. Mit 35 Minuten Verspätung kommt die Mannschaft auf den Platz. Wieder mit dabei nach überstandener Grippe: Aaron #Hunt. #Amaechi und #Hinterseer trainieren individuell, #Harnik (Prellung) pausiert. #HSVFCH pic.twitter.com/XYEIKbHisD — Rautenperle - NUR DER HSV (@rautenperle) December 2, 2019

Heute Abend müssen die eSportler des HSV zweimal ran. Ab 18 Uhr treffen sie im Stream auf die Mannschaft des VfL Wolfsburg, ab 20.30 Uhr auf das Team der SpVgg Greuther Fürth.



Schreit dreimal Yay, denn es ist...

...eMatchday!



Ab 17:45 Uhr sind wir im Stream und treffen erst auf @VfLeSport und dann ab 20:30 Uhr auf @kleeblattfuerth!



Was tippt ihr?#HSVeSports #eRothosen #nurderHSV @vbl_official pic.twitter.com/bdEJVqTPC2 — HSV eSports (@HSVeSports) December 2, 2019

Mittelfeldspieler Sonny Kittel vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat nach seinen langen Verletzungspausen vor mehreren Jahren einen neuen Blick auf seinen Beruf bekommen. "Ich habe dadurch gelernt, Dinge einzuordnen", sagte der 26-Jährige dem Fachmagazin "Kicker". Zwei Kreuzbandrisse und zwei Knorpelschäden in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt hatten den talentierten Fußballer fast an ein Karriereende gebracht. "Es haben nicht mehr viele an mich geglaubt, und das Ärzteteam aus Ingolstadt war mein ganz großes Glück", sagte Kittel. Jetzt sei das Vertrauen in seinen Körper wieder da.

Beim HSV ist der Mittelfeldakteur mit neun Treffern bester Torschütze. In Hamburg wolle er etwas erreichen, meinte Kittel. "Ich bin nicht hier, nur um mal das Trikot des HSV zu tragen."

Sichtlich zerknirscht trat HSV-Trainer Dieter Hecking am Wochenende vor die Presse. Nach der Niederlage am Freitagabend gegen den VfL Osnabrück fand er deutliche Worte. "Wir haben eine gute Mannschaft, aber noch keine sehr gute. Das Team steckt in einem Prozess, eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga zu werden. Aber solche Aussetzer würden einer absoluten Top-Mannschaft nicht passieren", zitiert der Verein Hecking auf seiner Homepage.

Auch die Ausfälle mancher Spieler mache sich bemerkbar. "Aber solche Phasen werden andere Mannschaften im Laufe der Saison auch haben und die Niederlage können und wollen wir auf keinen Fall darauf schieben. Das wäre eine billige Ausrede. Mit der derzeitigen Mannschaft hätte man in Osnabrück besser auftreten müssen", sagte der HSV-Coach.

Acht sieglose Spiele in Folge: St. Pauli hat am Samstagabend gegen Hannover 96 0:1 verloren. Das bedeutet für die Kiezkicker aktuell Platz 15 in der Tabelle. Während insbesondere in der ersten Liga schon einige Trainer in den vergangenen Tagen gehen mussten, hält der Verein aber offenbar an Trainer Jos Luhukay fest. Das berichten die Kollegen der "Mopo" und zitieren Sportchef Andreas Bornemann: "Jos Luhukay ist ein guter Trainer, das hat er auch in der Vergangenheit durch seine vielen Erfolge bewiesen. Es ist mir zu einfach, unsere aktuelle Situation nur an einer Person festzumachen.“

Mats Moller Daehli und Cheftrainer Jos Luhukay nach der Niederlage gegen Hannover: Die Trainerfrage beim FC St. Pauli stellt sich aber offenbar derzeit (noch) nicht. (Quelle: Hübner/imago images)



Guten Morgen an diesem Montag! Auch heute finden Sie hier wieder alle News, die Sie zum Lokalsport in Hamburg wissen müssen.