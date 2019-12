LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

St. Pauli hält an Trainer Jos Luhukay fest

02.12.2019, 08:59 Uhr | t-online.de

Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs.

Acht sieglose Spiele in Folge: St. Pauli hat am Samstagabend gegen Hannover 96 0:1 verloren. Das bedeutet für die Kiezkicker aktuell Platz 15 in der Tabelle. Während insbesondere in der ersten Liga schon einige Trainer in den vergangenen Tagen gehen mussten, hält der Verein aber offenbar an Trainer Jos Luhukay fest. Das berichten die Kollegen der "Mopo" und zitieren Sportchef Andreas Bornemann: "Jos Luhukay ist ein guter Trainer, das hat er auch in der Vergangenheit durch seine vielen Erfolge bewiesen. Es ist mir zu einfach, unsere aktuelle Situation nur an einer Person festzumachen.“

