Hamburg will weniger Müll bei Sportveranstaltungen

05.12.2019, 10:11 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

St. Pauli gratuliert Mittelfeldspieler Marvin Knoll zum 29. Geburtstag. Da schließen wir uns gerne an: Alles Gute!

"Happy Birthday to you..." 🎶 Marvin #Knoll feiert heute seinen 2⃣9⃣. Geburtstag! 🎉 Lieber Knolli, wir wünschen Dir alles Gute, feier schön und lass es Dir gut gehen. 🎁🍰☕️ _____ #fcsp #HappyBirthday Gepostet von FC St. Pauli am Donnerstag, 5. Dezember 2019

In Hamburg soll bei Sportveranstaltungen weniger Müll anfallen. Geplant ist, dass Mehrweg-Systeme beim Getränke- und Speisenverkauf in der Hansestadt Standard werden. Die Bürgerschaft stimmte am Mittwochabend für einen entsprechenden Antrag der rot-grünen Regierungsfraktionen an den Senat. Bei großen Sportevents im öffentlichen Raum, in den Hamburger Stadien und Arenen oder im Spielbetrieb unterer Ligen sowie kleinerer Vereine sollen die Mehrwegsysteme etabliert werden. Mehr dazu hier...

