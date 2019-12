LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Hamburger Sportbund ehrt Wladimir Klitschko

06.12.2019, 10:28 Uhr | t-online.de

Die Hamburger Sportgala verleiht ihren Ehrenpreis Boxlegende Wladimir Klitschko. Das teilte der Hamburger Sportbund heute mit. "Nach seiner aktiven Karriere versucht der 43-Jährige, der schon seit 1996 in Hamburg einen Wohnsitz hat und mit seinem Unternehmen Klitschko Ventures hier ansässig ist, durch verschiedenste Projekte, seine Erfahrungen und sein Wissen aus dem Leistungssport weiterzugeben", heißt es zur Begründung. Er habe unter anderem einen Studiengang zum Thema "Change Management" in St. Gallen ins Leben gerufen und begleite mittelständische Unternehmen in die Digitalisierung. Mit seiner Klitschko Foundation sei er darüber hinaus seit 17 Jahren wohltätig unterwegs.

Bei der 14. Hamburger Sportgala in der kommenden Woche werden Hamburger Sportler für ihre Erfolge in diesem Jahr ausgezeichnet, sie findet am 11. Dezember statt.

Mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim wollen die Zweitliga-Fußballer des Hamburger SV heute (18.30 Uhr/Sky) einen Rivalen auf den Aufstieg in die Bundesliga distanzieren. Mit dem angestrebten siebten Heimsieg in Serie würden die aktuell zweitplatzierten Hanseaten den Vorsprung auf die Heidenheimer auf neun Punkte ausbauen.

Bakery Jatta am Ball: Nach seiner Sperre kehrt der HSV-Außenstürmer wieder zurück. (Quelle: Michael Schwarz/Reuters)

HSV-Trainer Dieter Hecking setzt vor allem auf die Rückkehr von Bakery Jatta. Der Außenstürmer hat seine Zwei-Spiele-Sperre nach der Roten Karte im Spiel gegen Holstein Kiel abgesessen. "Ich bin froh, dass er wieder in der Startelf steht. Das hilft uns enorm", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking. Auch die zuletzt angeschlagenen Lukas Hinterseer und Aaron Hunt werden aller Voraussicht nach wieder im Kader stehen. Für das Flutlichtspiel im Volksparkstadion erwartet der HSV etwa 42.000 Zuschauer.

