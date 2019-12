LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Nürnberg-Boss schießt gegen Tim Leibold

Das ist mehr als unschön! Fünf Monate nach dem Wechsel von Tim Leibold aus Nürnberg zum HSV hat der Klub den Abgang offenbar immer noch nicht verkraftet. Zumindest hat Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca Leibold nun öffentlich Wortbruch vorgeworfen. Er habe eine Ausstiegsklausel gehabt, die bis zum 30. Juni gültig gewesen sei, erklärte Palikuca gegenüber der "Bild". "Er hat davon einen Tag vorher Gebrauch gemacht. Er hat uns auch erst einen Tag vorher informiert, dass er davon Gebrauch machen wird“, so Palikuca. Leibold habe ihm zuvor noch gesagt, dass er in Nürnberg bleibe, wenn er in die Vorbereitung zurückkehrt. Und: "Er ist in die Vorbereitung zurückgekehrt". Die Kollegen der "Mopo" haben die ganze Geschichte aufgeschrieben.

Direkt zum Start in den Tag gibt es eine gute Nachricht für alle HSV-Fans: Die E-Sportler der Hamburger sind gestern Abend ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben in der Virtual Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde mit 7:1 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!



