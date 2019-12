LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Wladimir Klitschko erhält den Ehrenpreis der Hamburger Sportgala

11.12.2019, 08:40 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Heute Abend findet in der Volksbank-Arena die 14. Hamburger Sportgala statt. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko wird dort für dein Engagement ausgezeichnet. Mit seiner Stiftung widme er sich wohltätigen Zwecken, helfe Studenten und mittelständischen Unternehmen.

In den vergangenen Jahren erhielten der ehemalige Tennisprofi Michael Stich und Marvin Willoughby, Geschäftsführer des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, den Ehrenpreis. Neben Klitschko werden auch der Sportler und die Sportlerin sowie die Mannschaft des Jahres der Hansestadt Hamburg ausgezeichnet.





Guten Morgen nach Hamburg! Auch heute finden Sie hier wieder alle News, die Sie zum Lokalsport in Hamburg wissen müssen. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.