Ex-St. Pauli-Profi macht HSV Kampfansage

12.12.2019, 09:11 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

In der Volksbankarena wurden gestern Abend bei der Sport-Gala die erfolgreichsten Athleten aus Hamburg gekürt. In der Kategorie Team gewannen die Basketballer der Hamburg Towers. Als bester Sportler wurde Ruderer Torben Johannesen geehrt. Den Preis für beste Sportlerin erhielt Golferin Esther Henseleit.

AND THE WINNER IS.....



Esther Henseleit, Torben Johannesen und die @hamburgtowers sind Hamburgs Sportstars des Jahres 2019!



Den Active City Award erhielt Björn Lengwenus, Schulleiter der Eliteschule des Sports Hamburg/Schule Alter Teichweg.

Am Sonntag tritt der HSV beim SV Sandhausen an. Treffsicherster Stürmer beim SVS war in den vergangenen Spielen der ehemalige Kiezkicker Aziz Bouhaddouz. Für den 32-Jährigen ist es nun das erste Spiel gegen den HSV. Vorab macht er dem Hamburger SV schon eine Kampfansage: "Ich hoffe, es geht so weiter. Verlassen kann man sich darauf aber leider nicht. Ich kann nur sagen, dass ich alles dafür tun werde, damit die Serie nun auch gegen den HSV hält“, erzählt Bouhaddouz im Gespräch mit der "MOPO". "Wir sind im Moment gut drauf und werden uns gegen den HSV sicher nicht verstecken."

