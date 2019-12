Der Sport-Dienstag im Live-Blog

Dieter Hecking hat kein Verständnis für Jung-Hater

17.12.2019, 18:58 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Das war's für heute. Wir freuen uns, Sie morgen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin und einen schönen Abend!

HSV-Trainer Dieter Hecking hat Gideon Jung in Schutz genommen. Nach dem 1:1 gab es im Netz Kritik an dem Profi-Fußballer. Hecking hat seinen Spieler nun verteidigt. Die "Mopo" zitiert den Coach mit den Worten: "Ich finde es sehr anmaßend, was sich einige Leute rausnehmen, die wahrscheinlich 50 Kilogramm Übergewicht haben und vorm Computer sitzen. Die sollen einfach mal an sich runtergucken."

Immer wieder hatte der FC St. Pauli in der Saison Spielerausfälle zu beklagen. Einer der Leistungsträger ist nun wieder im Teamtraining zurück: Dimitrios Diamantakos konnte laut den Kiezkickern erstmals wieder bei Teilen des Mannschaftstrainings mitmachen.

Schöne Neuigkeiten: Dimitrios #Diamantakos konnte erstmals wieder bei Teilen des Mannschaftstrainings auf dem Rasen mitmischen! 😊



Außerdem absolvierten Daniel #Buballa und Johannes #Flum die komplette Einheit. Mats Møller #Dæhli und Youba #Diarra arbeiteten individuell.#fcsp pic.twitter.com/zeJTSszdGL — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 17, 2019

Der ehemalige Spielmacher des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, Kahlil Dukes, hat einen neuen Verein gefunden. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielt von sofort an für den polnischen Erstligisten Legia Kosz.

Der Handball Sport Verein Hamburg gratuliert seiner Nummer 7, Leif Tissier, zum 20. Geburtstag. Da schließen wir uns doch gerne an: Alles Gute!

Happy Birthday, Leif! Unsere Nummer 7️⃣ feiert heute seinen 2️⃣0️⃣ten Geburtstag 🥳🎉 Gepostet von Handball Sport Verein Hamburg am Dienstag, 17. Dezember 2019

Am 21. Dezember geht es für den FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld. Heute startet um 14 Uhr das Training, um sich auf das Spiel vorzubereiten, wie der Verein auf Twitter mitteilte.

Moin! Heute beginnt die Vorbereitung auf das letzte Spiel des Jahres: Um 14 Uhr geht es für die #Kiezkicker auf den Trainingsplatz.#fcsp pic.twitter.com/86Mf1atzhr — FC St. Pauli (@fcstpauli) December 17, 2019

Nachdem die Torjäger-Liste der 2. Bundesliga veröffentlicht wurde, ist klar, dass Hamburg ganz weit vorn mit dabei ist. Denn schon auf Platz 4 rangiert ein Spieler vom HSV: Sonny Kittel ist mit neun Treffern der beste Hamburger Spieler. Den Platz teilt er sich aber mit Silvere Ganvoula vom VfL Bochum und Andreas Voglsammer von Arminia Bielefeld. Auf Platz 10 landet Dimitris Diamantakos vom FC St. Pauli mit sechs Toren.

Guten Morgen aus Hamburg! Auch heute halten wir Sie in Sachen Lokalsport auf dem Laufenden. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie uns einen Kommentar unter dem Artikel zurück.