HSV-Kapitän Aaron Hunt fällt gegen Darmstadt aus

19.12.2019, 14:49 Uhr | t-online.de

Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg hat Trainer Dieter Hecking (55) vom HSV zum Beginn der Rückrunde in der 2. Liga den Neustart ausgerufen. "Jetzt beginnt die Saisonphase, in der es richtig spannend wird", sagte Hecking vor der Partie bei Darmstadt 98: "Bisher ging es vor allem darum, sich in eine gute Position zu bringen."

Zuletzt haben die Hanseaten mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden ihre gute Position allerdings etwas verspielt, trotzdem ist der HSV mit 30 Punkten Tabellenzweiter.

Der Hamburger SV muss im letzten Spiel des Jahres auf Aaron Hunt verzichten. Der 33 Jahre alte Kapitän hatte am Mittwoch im Training bei einem Zweikampf mit Xavier Amaechi eine Bänderverletzung erlitten, die seinen Einsatz im Punktspiel am Samstag bei Darmstadt 98 unmöglich macht. "Es ist nichts Großes, aber für Samstag reicht es nicht", berichtete HSV-Trainer Dieter Hecking. Es sei aber nur ein Band gerissen, so dass Hunt nach der Winterpause wieder mitmischen könne.

Die für Donnerstag angesetzte Nachholpartie in der Fußball-Regionalliga Nord zwischen den zweiten Mannschaften von Hannover 96 und des Hamburger SV ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. "Das Regionalliga-Team des HSV verabschiedet sich damit in die Winterpause", twitterte der Verein und schickt seine Spieler damit in die Pause.

Das für heute angesetzte Nachholspiel der U21 des HSV bei der U23-Mannschaft von Hannover 96 wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Das Regionalliga-Team des HSV verabschiedet sich damit in die Winterpause 👋#nurderHSV #HSVYoungTalents pic.twitter.com/nqocw5j2uh — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) December 19, 2019

Die eSports-Mannschaft vom Hamburger SV spielt heute in der vierten Runde des FIFA eClub World Cups. Gespielt wird unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach und Team Bundled. Ab 19 Uhr wird auf Twitch live gestreamt.

Einiges läuft beim FC St. Pauli falsch. Die meisten Akteure des Hamburger Klubs sind nicht einsatzfähig, müssen ausgewechselt werden und haben deshalb wenig Spielerfahrung. Wie "Bild" berichtet, könnte das St. Pauli auch bei der Partie am Samstag gegen Arminia Bielefeld zu schaffen machen. Schon in der Hinrunde haben die Bielefelder das Spiel für sich entscheiden können. Während Arminia gerade mal 21 Akteure in 17 Spielen einsetzte, waren es bei den Kiez-Kickern gleich 33. Neun Bielefelder haben 15 oder mehr Einsätze, bei St. Pauli sind es nur fünf (Himmelmann, Möller Daehli, Knoll, Becker, Miyaichi). Ob der FC St. Pauli trotzdem noch die Kurve kriegt?

